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  4. 03 Kasım 2018 12:37

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya Uluslararası İnsani İşbirliği Federal Ajanslığı Başkanı ve Rus-Türk Toplumsal Forumu eş başkanı Eleonora Mitrofanova iki ülke arasındaki işbirliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan Türkiye açıklaması
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Rusya Uluslararası İnsani İşbirliği Federal Ajanslığı (Rossotrudniçestvo) Başkanı ve Rus-Türk Toplumsal Forumu eş başkanı Eleonora Mitrofanova, forumun kendi internet sitesinin oluşturulacağını belirterek önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek ve iki ülke arasındaki ilişkiler için büyük önem taşıyan etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Mitrofanova, “Rus-Türk Forumu kapsamındaki tüm olaylara ışık tutan haberlerin yayınlanacağı internet platformunu hazırlıyoruz. Umarım bu portalı iki dilli yapabiliriz ve kültür, sanat ve tarih alanlarında ülkelerimiz arasında gerçekleşen her şeyi bu portala yerleştirebileceğiz” dedi.

Her iki ülkeyi önümüzdeki 3 yılda çok sayıda önemli olayın beklediğini dile getiren Mitrofanova, “2019, Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı kültür ve turizm yılı olacak. 2020’de iki ülkemiz arasında dostluk ve kardeşlik anlaşmasının imzalanmasının 100. yıldönümü, 2021’de de Rusya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 320. yıldönümü kutlanacak” ifadelerini kullandı.

Mitrofanova sözlerine şöyle devam etti: “Ayrıca 2020, Rus tarihi için önemli bir yıldönümü olacak. 1920, Rus ‘Beyaz’ Ordu, Kırım’dan Türkiye’ye göç ettiği yıl. Rus subaylar tarafından 1921’de oluşturulan Gelibolu Cemiyeti halen Fransa’da faaliyetini sürdürüyor. Rusya, Beyaz Ordu askerlerinin Gelibolu’daki anıt mezarlığının bakımını sürdürmeye çalışıyor. Yani iki ülke olarak bu yıldönümü de kutlayacağız. Bu alanda Rus ve Türk tarihçilere büyük iş düştüğünü düşünüyorum."

rusya , ticaret , türkiye
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