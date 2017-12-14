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  4. 14 Aralık 2017 09:10

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Hemfikir değiliz

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, İsrail-Filistin anlaşmazlığı konusunda Türkiye ile hemfikir olmadıklarını söyledi.

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Hemfikir değiliz
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Hürriyet gazetesinin haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tutumunu biliyoruz ancak şimdiki durumda bu tutum Rusya'nın tutumuyla örtüşmüyor" dedi.

Rus basını için yapılan bir toplantıda konuşan Peskov, "Bizim hem Kudüs, hem İsrail-Filistin ihtilafının nasıl çözüme kavuşturulmasını istediğimizi herkes gayet iyi biliyor" ifadesini kullandı.

Peskov, gazetecilerin "Türkiye'nin tutumu krizin çözümü bakımından yapıcı mı" sorusuna yanıt vermedi.

Pazartesi günü Ankara'yı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin attığı Kudüs adımının ne anlama geldiği konusunda Türkiye'yle aynı görüşü paylaştıklarını söylemişti.

Hürriyet

peskov , rusya , kremlin sarayı
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