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  1. 22 Nisan 2017 15:54

Rusya'dan Türkiye için müjdeli açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türk vatandaşları için belirli kategorilerde vize işlemlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya'dan Türkiye için müjdeli açıklama
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Rusya ile ilişkiler bu aralar inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Rusya'nın Türkiye'den giden bazı tarım ürünlerine vergi uygulayacağını açıklaması iki ülke arasında sert rüzgarlar esmesine yol açtı.

Ancak bu soğuk ülkeden sıcak bir mesaj geldi. 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye vatandaşları için vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının mümkün olup olmadığı yönündeki bir soruya verdiği cevapta, "Dışişleri'ne gelirsek, vize konusu gündeme geldi. Biz de Rus tarafının, hizmet pasaportu sahipleri ve Rusya ile çalışan iş adamları için vize formalitelerini kolaylaştırmaya hazır olduğumuzu bir kez daha söyledik" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Türk kamyon şoförleri için vize işlemlerini kolaylaştırmanın önemli bir konu olduğunu belirten Meşkov, Türk havayolu şirketlerinin mürettebatı için vize işlemlerinin kolaylaştırılmasına dair yapılan görüşmelerdeyse son aşamaya gelindiğini kaydetti.

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