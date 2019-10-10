Rusya'dan Türkiye ve Suriye’ye çağrı

Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklamalarda bulunan Lavrov, Moskova'nın Suriye ve Türkiye hükümetlerinin diyaloga başlaması için çağrıda bulunacağını açıkladı.

Barış Pınarı Harekâtı’nda ikinci gün devam ederken Moskova’dan flaş bir açıklama geldi… Rusya’nın haber ajansı RIA’nın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haber, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a dayandırıldı.

Lavrov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye hükümetleri arasında bir diyalog oluşturmak için planlar yaptığını söyledi. TSK'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedeflere yönelik olarak dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların sonucu" dedi.



