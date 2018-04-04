Rusya'dan Türkiye'ye övgü ! ''Onlar sayesinde saldırıyı önledik''

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Türkiye ve ABD’nin verdiği bilgiler sayesinde ülkede yılbaşı kutlamalarına yönelik iki terör saldırısını önlediklerini açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Bortnikov “Türk ortaklarımızdan aldığımız bilgi sayesinde terör saldırısını önlemeyi başardık” dedi.



Bortnikov, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD’nin yeniyıl kutlamalarında St. Petersburg’ta bir terör saldırısı için hazırlık yapıldığına dair Rus istihbaratını bilgilendirdiğini belirtti.



Türkiye’nin de Rusya'da yılbaşı kutlamalarında planlanan başka bir saldırı ile ilgili Rus istihbaratını uyardığını kaydeden Bortnikov, “Türk ortaklarımızdan aldığımız bilgi sayesinde terör saldırısını önlemeyi başardık.” ifadelerini kullandı.