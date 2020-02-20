  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 20 Şubat 2020 18:09

Rusya'dan Türkiye'ye: ''Suriye'deki teröristlere silah vermeyi durdurun!''

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Ankara'ya "Teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurma" çağrısı yaptı.

Rusya'dan Türkiye'ye: ''Suriye'deki teröristlere silah vermeyi durdurun!''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından, "Türkiye destekli militanlar Türk ordusunun desteğiyle Kminas ve Neyrab bölgelerinde Suriye ordusunun savunmasını kırdı" açıklaması yapıldı. 

Merkez'den yapılan açıklamada "Bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin militanlara destek verdiği ilk vaka olmadığına dikkat çekmek isteriz. Türk tarafını teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurmaya çağırıyoruz" denildi. 

ZAHAROVA'DAN AÇIKLAMA 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "Türkiye’ye İdlib’le ilgili abartılı açıklamalar yapmayıp bunun yerine diplomatik kanallarını devreye alma" çağrısında bulundu.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Türkiye , silah , rusya , terörist , silah yardımı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM