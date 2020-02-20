Rusya'dan Türkiye'ye: ''Suriye'deki teröristlere silah vermeyi durdurun!''

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından, "Türkiye destekli militanlar Türk ordusunun desteğiyle Kminas ve Neyrab bölgelerinde Suriye ordusunun savunmasını kırdı" açıklaması yapıldı.

Merkez'den yapılan açıklamada "Bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin militanlara destek verdiği ilk vaka olmadığına dikkat çekmek isteriz. Türk tarafını teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

ZAHAROVA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "Türkiye’ye İdlib’le ilgili abartılı açıklamalar yapmayıp bunun yerine diplomatik kanallarını devreye alma" çağrısında bulundu.

