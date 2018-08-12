Rusya'dan Türkiye'ye vize müjdesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Moskova, Türk vatandaşlarına yönelik bazı kategorilerde vizelerin kaldırılmasına hazır olduğunu teyit etmektedir" denildi. Türkiye ile ABD arasında kriz yaşanırken Moskova'dan böyle bir açıklamanın gelmesi dikkat çekti.



Bakanlık açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 13-14 Ağustos tarihlerinde Ankara’ya düzenleyeceği ziyarette, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülkenin vatandaşları için seyahat rejimini sadeleştirme konusunda görüşeceği ifade edildi. Açıklamada, "İki ülkenin vatandaşları için seyahat rejimini sadeleştirme yollarının tartışılması planlanıyor. Belirli Türk vatandaşları için vize rejimini serbestleştirmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadeleri yer aldı.



Rusya, uçak krizi sonrası, Kasım 2015’te iki ülke arasındaki ilişkilerin soğumasıyla birlikte Türk vatandaşlarına yönelik bir vize rejimi başlatmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki gün önce telefonda görüşmüştü. Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkiler ele anıldı.