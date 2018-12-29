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  4. 29 Aralık 2018 17:34

Rusya'dan Ukrayna'ya tarihi yaptırım kararı

Rusya Bakanlar Kurulu kabinesi Ukrayna’dan buğday, sebze, meyve, şeker, bira, çimento gibi çok sayıda ürünün alımını yasakladı.

Rusya'dan Ukrayna'ya tarihi yaptırım kararı
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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ekonomiye de yansımaya devam ediyor. Bugün toplanan Rusya Bakanlar Kurulu kabinesi Ukrayna’dan buğday, sebze, meyve, şeker, bira, çimento gibi çok sayıda ürünün alımını yasakladı.

Rusya Bakanlar Kurulu toplantısında Ukrayna’nın Rusya’ya karşı uygulama kararı aldığı ekonomik kısıtlamalar tartışıldı.

Ukrayna’nın girişimlerine atıfta bulunan kabine üyeleri, Ukrayna’dan buğday, şeker, sebze, meyve, bira, çimento ve toplamda 18 kalem yaşamsal gıda maddesinin alımına yasak koyulmasıyla ilgili karara vardı.

Yapılan açıklamada kısıtlamaların süresiz olarak getirildiği belirtildi. Kararın daha sonra isteğe bağlı olarak değişikliğe uğrayabileceği ifade edildi.

rusya , ukrayna , ithalat
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