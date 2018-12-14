Rusya'nın iddiası bomba gibi düştü

Rusya Dışişleri'nin dün yaptığı Ukrayna'nın silahlı provokasyon hazırlığında olduğu iddiası üzerine Rus destekli ayrılıkçılar, silahlı birliklerini topyekun teyakkuza geçirdiklerini duyurdu. Ukrayna devlet başkanı Petro Poroşenko, ise "Bay Putin, bu bir savaş. Bu ne şaka, ne kaza, ne de kriz" ifadelerini kullandı..

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin, Ukrayna ordusunun saldırı tehdidine karşı silahlı kuvvetlerini topyekun tekayyuza geçirdiklerini ilan etti.

DNR'nin, saldırı tehdide rağmen Minsk Anlaşması'nın şartlarını yerine getirdiğini öne süren Basurin, "Tüm silahlı birimlerimizi topyekun teyakkuza geçirdik. Topçu birliklerimiz düşmanın saldırısına karşılık vermeye hazır. Stratejik öneme sahip objelerimiz hava savunma sistemleri ile güçlendirildi" dedi.

Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı milisler arasındaki çatışmalar da yeniden alevlendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ayrılıkçıların dün 22 kez ateşkesi ihlal ettiklerini, açılan ateşte iki Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

RUSYA: KİEV PROVOKASYON HAZIRLIĞINDA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde silahlı provokasyon yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Zaharova, "Edinilen bilgilere göre, Kiev yönetimi, Donetsk ve Lugansk illerinde sıkıyönetim ilan edilmesini kullanarak, önümüzdeki günlerde temas hattında silahlı provokasyon yapma hazırlığında" dedi.

Ukrayna'nın, Mariupol ili sınırlarında saldırı hazırlığında olduğunu iddia eden Rus diplomat, Kiev'in, Azak Denizi kıyısında ayrılıkçıların kontrolündeki Priazovyayı ele geçirerek, Rusya sınırına dayanmayı amaçladığını öne sürdü.

Zaharova, AGİT gözlemcilerinin Ukrayna'da 1-7 Aralık tarihleri arasında, Minsk Anlaşmasına aykırı olan 190 ağır silah tespit ettiğini iddia etti.

Rusya Dışişleri, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun, yaklaşan seçimler öncesi halk desteğini artırmak için Donbass'ta saldırı hazırlığında olduğu iddiasını da yineledi.

"RUSYA İÇ KARIŞIKLIK ÇIKARMAK İSTİYOR"

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesinin kurulması için Kievde 15 Aralık Cumartesi günü yapılacak toplantı sırasında Rus istihbaratının ülke genelinde karışıklık çıkarmayı planladığını ileri sürdü.

AB'DEN RUSYA'YA ÇAĞRI

AB Liderler Zirvesinin sonuç bildirgesinde, Kerç Boğazı ve Azak Denizinde tansiyonun yükselmesinden ve Rusya'nın uluslararası hukuk ihlallerinden dolayı endişe duyulduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı meşru bir gerekçesi olmadan askeri güç kullandığı savunulan bildirgede, Moskova'ya, gözaltında tuttuğu Ukraynalı denizcileri derhal serbest bırakması çağrısı yapıldı.

POROŞENKO: "BUNUN ADI SAVAŞ, ŞAKASI YOK"

Azak Denizi'ndeki gerilimi ABD medyasına değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Bay Putin, bu bir savaş. Bu ne şaka, ne kaza, ne de kriz" dedi.

Putin'e hitaben konuşan Ukraynalı lider, "Sizin donanmanız Ukrayna savaş gemilerine uluslararası sularda saldırdı. Bunun başka açıklaması yok" diye konuştu.

Poroşenko, NATO'nun Karadeniz'deki varlığını artırması ve Batının Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe koyması yönündeki çağrılarını da yineledi.

Rusya'nın 25 Kasımda Azak Denizi'nde Ukrayna donanmasına ait üç gemiye el koymasının ardından iki ülke arasında tansiyon artmıştı.