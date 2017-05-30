Rusya'nın yeni tankı NATO'yu alarma geçirdi

Rusya'nın yeni Armata T-14 tanklarına yerleştirilen Aktif Koruma Sistemi (APS), mevcut tanksavarlar için sorun oluşturuyor.

Uyarı, Londra'daki Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nde çalışan (IISS) Ben Barry'den geliyor. Bunun, Nato ülkelerinin pek çoğunun yeni kavramaya başladığı bir sorun olduğunu kaydediyor.

APS'nin var olan pekçok tanksavar silahı daha az etkili hale getirme tehdidi taşıdığını ve bu konunun Batı ordularında çok az ele alındığını kaydediyor.

Bazı ülkeler kendi tanklarını APS ile donatmak için araştırma ve deneme yapıyorlar.

"Ama kendi tanksavar kapasitelerinde yaratacağı etkiyi gözden kaçırıyorlar gibi görünüyor."

Norveç, Nato ülkeleri arasında bu soruna müdahale eden ilk ülkelerden biri. Son savunma harcamaları planı "ağır zırhlı araçlarla savaş kapasitesini korumak maksadıyla," Javelin füzelerini değiştirmek için 200 ila 350 milyon kron (yaklaşık 85 ila 150 milyon Türk Lirası) arasında masraf yapmayı öngörüyor.

"Tanksavar füzeler için ihtiyaç var" diyen Norveç, APS'yi delip geçebilecek savunma sistemleri üzerinde çalışıyor.

1- Düşman tanka saldırı başlatıyor

2- Sensörler tehdidi algılıyor

3- Radar etki noktasını hesaplıyor

4- Aktif Koruma Sistemi karşı önlemleri alıyor

5- Hedef yok ediliyor

APS, askeri teknolojide çağlardır süren savunma ve saldırı arasındaki mücadelede son değişiklik.

Farklı dönemlerde biri diğerine üstün geldi.

Zırhlı şövalyeler bir zamanlar üstün geliyorlardı, ancak ateşli silahların yaygın kullanımı zırhla çevrili asilliğin üstünlüğünü ortadan kaldırdı.

Tank, II. Dünya Savaşı'ndan beri bir numaralı savaş aracı

II. Dünya Savaşı'ndan beri, savaş alanlarında tank üstünlüğünü korudu.

Tabi ki diğer tankların silahlarına karşı korunmasızlar. Eğer yeterli bir hızda yeterince ağır havan topu ve silah ateşliyorsanız en iyi zırhı bile delebilirsiniz.

Ancak tanklar diğer silah sistemlerine karşı da korunmasızlar, APS buna engel olmak için tasarlandı.

II. Dünya Savaşı'ndan beri daha hafif, omuzdan ateşlenebilen tanksavar silahlar geliştirildi.

Bu silahlar, tankın zırhından içeri girebilmek için hıza ve kütleye değil, kimyasal reaksiyona dayanıyorlar.

Bu savaş başlıkları dış zırh üzerinde tepkime yaratıyor ve metal yapıları eriterek delip geçiyor.

Tankları tasarlayanlar pekçok farklı yöntemle bunun önüne geçmeye çalıştılar, vurulduğunda içe doğru bükülen paneller ya da zırha ek katmanlar ekleme, gelen atışları tanktan uzakta patlatma gibi.

APS yepyeni bir yöntem benimsiyor.

Tanksavar füzeleri algılayabilen radarları ve onu engelleyen ya da yok eden silahları olan, özellikle tanklar için tasarlanan bir füzesavar sistemi.

İsrail'in Merakava tankları APS savunma sistemiyle donatılmış.

İsrail bu alandaki liderlerden biri ve Merkava tanklarını Gazze'deki son savaşta kullandı.

İsrail'in Trophy sistemi Amerikalılar tarafından değerlendiriliyor.

İngiltere de bu sistemleri inceliyor ve Hollandalılar zırhlı piyade muharebe araçlarını başka bir İsrail sistemiyle donatma kararı aldı.

APS'nin bir zırhlı araca yerleştirilmesi pekçok çeşitteki silahı engelleme amacı taşıyor, Rus/Çin yapımı roket güdümlü el bombasından Rus Kornet gibi daha gelişmiş tanksavar silahlarına kadar.

Ancak Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nden Barry, Rusların APS teknolojisinin Nato'nun pekçok füzesavar savunma sistemi için soru işaretleri doğurduğunu söylüyor.

Norveç harekete geçiyor ve diğer Nato ülkelerinin de aynı şeyi yapması gerektiğine inanıyor.

