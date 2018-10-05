Rusya'ya ait bir savaş uçağı daha düştü

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre Moskova banliyölerinde Mig-29 tipi bir askeri uçak düştü.



İlk yapılan açıklamlara göre, uçak Dmitrovski köyü yakınlarındaki ormanlık alana düştü. Pilotların ikisinin de son anda kendilerini fırlattıkları belirtilirken, uçağın düşüş nedenlerinin araştırıldığı açıklandı.



"Uçak Dmitrovskoye köyünde bir ormanda düştü. Bunun nedenleri araştırılıyor. İki pilot da kendilerini fırlatmayı başardılar" denilen açıklamada, pilotların olası bir facianın da önüne geçerek uçağı yaşam alanın olabildiğince uzağında bir yere kadar götürmeyi başardıklarının altı çizildi.



Açıklamaya göre uçakta eğitim uçuşu sırasında yönetim sisteminde arıza yaşandı. Olayın nedenlerini araştırmak üzere özel komisyon kuruldu.



Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan MİG-29, üstün manevra yetenekleri ile tanınıyor. Rus Hava Kuvvetleri'nin ana avcı gücünü oluşturan MiG-29 uçakları, 6 adet nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip. Uçağın pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede bile çalışıyor.