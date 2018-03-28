Rusya'ya bir şok daha ! Çağırdılar

Rusya'nın İngiltere ile yaşadığı ajan krizinin ardından çeşitli Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı diplomatik tedbirler almaya başladı. Lüksemburg’dan sonra Slovakya, Portekiz ve Malta da Moskova'daki büyükelçisini geri çağırdı.

Lüksemburg'un ajan krizi nedeniyle Rusya'daki büyükelçilerini geri çağırmasının ardından Slovakya, Malta ve Portekiz de Rusya'daki büyükelçilerini geri çağırdığını duyurdu. Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Layçak yaptığı açıklamada, 20 yıldan beri ilk kez Rusya Büyükelçisini geri çağırdıklarını söyledi.

Maltalı yetkililer sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, ajan krizinde İngiltere'yi desteklediklerini ve bu sebeple büyükelçilerini geri çağırdıklarını belirtti. Portekiz Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı açıklamada büyükelçilerini ajan krizi sebebi ile geri çağırdıklarını ifade etti.

ELÇİLERİNİ ÇAĞIRAN İKİ ÜLKE NATO ÜYESİ

Portekiz ve Slovakya, Rusya tehdidine karşı kurulan Kuzey Atlantik Paktı’na, orijinal adıyla NATO olarak bilinen askeri birliğe üyeler ülkeler. Portekiz birliğe 1949 yılında üye olurken, Slovakya ise, Çekoslovakya’nın dağılmasından sonra 2004 yılında NATO üyesi oldu.