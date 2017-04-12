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  1. 12 Nisan 2017 16:23

"Şam'ı vuracaklar" iddiası ortalığı karıştırdı

Rusya, ABD'nin Şam'ı vuracağını iddia ederek ordu birliklerini o bölgeye konuşlandırdı.

Şam'ı vuracaklar iddiası ortalığı karıştırdı
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ABD'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı vuracağını iddia eden Putin, bu iddianın ardından Şam'a yapılacak bir saldırıya karşı Rusya ordu birliklerinin Şam'ın kuzeydoğusunda yer alan bölgeye konuşlandığını açıkladı.

Rusya, ABD'nin saldırısından sonra ikinci bir saldırı olacağını iddia ederek Şam'a ordu birliklerini gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin başkenti Şam'a yeni bir saldırı hazırlığı yaptığını iddia etti. Putin'in bu açıklamasının ardından Rusya ordu birliklerinin, Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusunda yer alan Dumayr askeri hava üssüne konuşlandığı ileri sürüldü. 

Al Masdar'da yer alan habere göre, Rusya ordu birliklerinin Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusunda yer alan ve halihazırda Rus askeri danışmanların da bulunduğu Dumayr askeri hava üssüne konuşlandığı ileri sürüldü. Hava üssü, başkente olan yakınlığı ile Suriye yönetimi için büyük bir önem teşkil ediyor.

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