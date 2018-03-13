Savaş çanları çalıyor ! Rusya resti çekti

Rusya Genelkurmay Başkanı, Şam'daki resmi kurumlar ile Suriye ordusuna ait binalarda Rus askeri danışmanlar, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer ve Rus askeri polis görevlilerinin yer aldığını hatırlattı.

Sputnik'in haberine göre Gerasimov, başkent Şam da dahil olmak üzere, Suriye'nin bir noktasının bombalanması ve bunun, bu ülkede bulunan Rus askerlerin hayatı için tehlike oluşturması halinde, hem söz konusu saldırıda kullanılan füzelere hem de bu füzeleri taşıyan savaş araçlarına karşılık verileceğini vurguladı.

Öte yandan Gerismov, ellerinde, Suriye'deki militanların, sorumluluğunu hükümete yükleyecekleri sahte bir kimyasal silah saldırısının hazırlıklarını yapmakta olduğuna ilişkin güvenilir bilgiler olduğunu kaydetti.



Gerasimov, planlanan sahte saldırının kurbanları gibi gösterilmeleri amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinden kadın, çocuk ve yaşlı kişilerin Doğu Guta'ya götürüldüğünü söyledi.

Gerasimov'un anlattığına göre kendilerini 'yardım örgütü' olarak tanımlayan Beyaz Miğferler üyeleri ve film ekipleri, uydu vericileri ve kameralar ile sahte saldırının düzenleneceği yere gitti.

Rus Genelkurmay Başkanı, önceki gün Doğu Guta'nın Aftris köyünde kimyasal mühimmat üretimi amacıyla kullanılan bir atölye bulunmasının da militanların sahte saldırı planını doğruladığını da ekledi.

Bu açıklama, ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley'nin, kimyasal silah saldırısı düzenlemesi halinde Washington'ın Şam'a karşı saldırı düzenleyebileceği tehdidinde bulunmasından bir gün sonra geldi.