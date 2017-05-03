Beklenen açıklama geldi ! İşte FED'in faiz kararı
Beklenen açıklama geldi ! İşte FED'in faiz kararı
Çalışanlar dikkat ! Bunları yapan işten çıkarılıyor
Çalışanlar dikkat ! Bunları yapan işten çıkarılıyor
Ehliyet sahiplerinin dikkatine ! Uyarı geldi...
Ehliyet sahiplerinin dikkatine ! Uyarı geldi...
Emniyet'te FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltında
Emniyet'te FETÖ operasyonu: 22 kişi gözaltında
YSK harekete geçti ! Flaş karar...
YSK harekete geçti ! Flaş karar...
İnternetten film izleyenlere kötü haber !
İnternetten film izleyenlere kötü haber !
Kuşlar hava trafiğini etkiledi İşte telsiz konuşmaları
Kuşlar hava trafiğini etkiledi İşte telsiz konuşmaları
Al Jazeera Türk yayın hayatına veda etti
Al Jazeera Türk yayın hayatına veda etti
  1. 03 Mayıs 2017 19:55

Siyasilerden domates akımı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Putin ile görüşmesinden sonra Türk domatesi konusunda anlaşılamaması siyasiler tarafından sosyal medyada böyle paylaşıldı.

Siyasilerden domates akımı !
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Soçi’deki görüşmeleri sonrası düzenlenen basın toplantısında, Türk domatesinin Rusya’ya ihracına dair kısıtlamalara ilişkin diyaloğun ardından, Rusya gezisine katılan siyasiler sosyal medyada esprili domates paylaşımları yaptı.

DOMATES AKIMINI VARANK BAŞLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmesinden sonra, "Domates dışında her konuda mutabık kaldık" açıklamasının ardından, Erdoğanın danışmanlarından Mustafa Varank, Twitter’da ilginç bir akım başlattı.

Varank’ın "Domates" yazdığı ve bir domates simgesiyle birlikte yaptığı paylaşımdan sonra, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de "Soçi’den sevgi ve selamlar" yazdığı twit’iyle birlikte bir domates fotoğrafı paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Büyüksün" yazarak aynı domates fotoğrafını paylaştı. Bu akıma daha sonra başka kullanıcılar da kendi ’domates içerikli’ twit’leriyle katıldı.

DHA

twitter , siyasi , domates