Suriye'de gerilimi artıracak iddia !

İç savaşın ve gerilimin bitmek bilmediği Suriye ile ilgili Rusya'dan çok kritik bir açıklama geldi. Rus ordusu, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'deki ateşkesi bozduğunu duyurdu. Rus haber ajansı RIA'nın haberinde ABD'nin İdlib'i vurduğu ve çok sayıda yaralı olduğu ve hasar meydana geldiği öne sürüldü. Moskova, ABD'nin saldırısının Türkiye ve Rusya aracılığıyla bölgede alınan ateşkes kararına zarar verdiğini açıkladı. Pentagon, önceki gün İdlib'de terör örgütü El Kaide'yi hedef alarak bir hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

İç savaşın ve karışıklığın 8 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Suriye’de tansiyon bugün Rusya’nın açıklamasıyla tekrar yükseldi. Geçen hafta bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de ateşkes kararı almıştı. Fakat bu karardan sadece birkaç gün sonra ABD’nin İdlib’e hava saldırısı düzenlemesi gerilimi tırmandırdı. Rusya ordusu, dün ABD’nin İdlib’e hava saldırısı yapmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Rus ajansların ve uluslararası basın kuruluşlarının son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği açıklamada Moskova, “ABD’nin İdlib’deki hava saldırıları bölgedeki ateşkesi riske atıyor” açıklamasını yaptı. Rus haber ajansı RIA’nın haberinde hava saldırısı sonrasında bölgede zaiyat meydana geldiği belirtildi. Öte yandan Rus haber ajansı TASS, Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde ABD’nin ne Rusya’ya ne de Türkiye’ye saldırılar hakkında önbilgilendirme yapmadığını aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün İdlib’in kuzeyine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Pentagon tarafından yapılan açıklamada terör örgütü El Kaide liderlerinin hedef alındığını belirtilmişti.