Teknolojinin geldiği son nokta: Robot genelev açıldı !

Daha önce Barcelona'da benzer genelevleri açan LumiDolls adlı firma şimdi Rusya'da da 10 adet daha şube açmayı hedefliyor.

Dolls Hotel'de müşterilerine bir saatlik hizmet veren genelevinin fiyatları 66 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Robotların daha sonra tıbbi malzemelerle yıkanacağı da kaydedildi.

Mygazete’den Fuad Safarov’un haberine göre Dolls Hotel kurucusu Dmitri Aleksandrov, Moskova'da genelevi açmalarında amaçlarının yasal ve sağlık açısından cinsel hayata katkı sağlamak olduklarını belirtti. Aleksandrov'a göre bu tarz bir hizmet sayesinde fuhuşla mücadelede önemli bir adım atılabilir.