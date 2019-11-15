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  4. 15 Kasım 2019 13:57

Tramvayda hamile kadına saldırı anı kamerada

Rusya’da alkollü adam, tramvayda hamile bir kadına saldırdı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken hamile kadın ile bebeğinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Olay, Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir tramvayda meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen bir adam, hamile bir kadına saldırdı. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tramvayda alkollü bir kişi, sebepsizce hamile kadına saldırdı. Kadın daha sonra bilincini kaybetti ve hastaneye kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.

41 yaşındaki saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ve cezai soruşturma başlatıldığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan hamile kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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