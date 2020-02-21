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  4. 21 Şubat 2020 00:29

Türkiye, Rusya ile Suriye'deki ortak devriyeye katılmadı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye tarafının Suriye-Türkiye sınırındaki ortak devriyeye katılmadığını açıkladı.

Türkiye, Rusya ile Suriye'deki ortak devriyeye katılmadı
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Türkiye tarafının Suriye-Türkiye sınırındaki ortak devriyeye katılmadığını belirtti.

Juravlyov, yaptığı açıklamada "Türkiye tarafının ortak devriyeye katılmaması nedeniyle Rus askeri polis birlikleri tek taraflı olarak Haseke bölgesinde Kamışlı–Deyrun Ağa–Bekaroğlu–Musi-Gora–Giri Dera–Şeyh İbrahim–Kargu–Delvi Kara–Delvi-Kara–Baterzan–Deyruna Ağa–Kamışlı güzergahında devriye görevi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Juravlyov, Rus askeri polisin ayrıca Halep bölgesinde de devriye gerçekleştirdiğini söyledi.
 
 
 

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