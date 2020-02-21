Türkiye, Rusya ile Suriye'deki ortak devriyeye katılmadı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Türkiye tarafının Suriye-Türkiye sınırındaki ortak devriyeye katılmadığını belirtti.
Juravlyov, yaptığı açıklamada "Türkiye tarafının ortak devriyeye katılmaması nedeniyle Rus askeri polis birlikleri tek taraflı olarak Haseke bölgesinde Kamışlı–Deyrun Ağa–Bekaroğlu–Musi-Gora–Giri Dera–Şeyh İbrahim–Kargu–Delvi Kara–Delvi-Kara–Baterzan–Deyruna Ağa–Kamışlı güzergahında devriye görevi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
Juravlyov, Rus askeri polisin ayrıca Halep bölgesinde de devriye gerçekleştirdiğini söyledi.
Haber3.com'a Google'da abone olun