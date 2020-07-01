Türkiye’de yaşayan Ruslar sandık başında

Rusya’nın 18 yıl sonra ilk kez yapmayı planladığı anayasa değişikliği için halk sandık başına gidiyor. Parlamentonun yetkilerinin genişletilmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2024'te devlet başkanlığına yeniden aday olmasına imkan sağlayacak şekilde ülkedeki siyasal sistemi değiştirecek bu oylama için yalnızca Rusya Federasyonu’nda değil, Rus vatandaşların yaşadığı onlarca ülkedeki yüzlerce şehirde sandık başına gidilmeye başlandı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl anayasa oylaması için sandığa gidiş Türkiye’de 4 güne bölündü. 1 Temmuz ise sandık başına gidilecek hem resmi hem de son tarih. Türkiye genelinde dört şehirde Rusya vatandaşları anayasa değişikliğine ‘evet’ veya ‘hayır’ demek için oy kullanıyor. Sandığa gidilen dört seçim merkezi, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ve Rusya Ankara Büyükelçiliği’nin yanı sıra Antalya Başkonsolosluğu ve Trabzon Konsolosluğu.

Bu yıl pandemi sebebiyle Türkiye’de Rus turist ve ziyaretçi olmaması, seçmen sayısının önceki seçimlerdeki seçmene göre daha düşük olmasına yol açtı. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bu yıl şehirde bin Rus vatandaşının sandığa gitmesi bekleniyor.

Yüksek sağlık tedbirleri altında devam eden oylama saat 20:00’de sona erecek.