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  4. 05 Mart 2018 21:12

Türkiye'deki Ruslar'a önemli uyarı

Türkiye'deki Rusya vatandaşları, 18 Mart'taki Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için 11 noktada oylarını kullanabilecekler.

Türkiye'deki Ruslar'a önemli uyarı
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Türkiye'deki Rusya vatandaşlarının, Rusya Devlet  Başkanlığı seçiminde oy kullanabilmeleri için 11 noktada seçim sandığı kuruldu. 

Rusya Büyükelçiliği, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye'deki Rus  vatandaşlarına 18 Martpazar günü gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçiminde  oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Rusya'nın yurt dışındaki seçim komisyonlarına 2 milyona yakın oy  pusulası gönderildiği ve yurt dışında 145 ülkede 385 oy sandığı kurulduğu  belirtilen açıklamada, Rus vatandaşlarının 18 Mart'ta Rusya'nın Ankara  Büyükelçiliği ile Antalya, İstanbul ve Trabzon başkonsolosluklarındaki  sandıklarda oy kullanabileceği bildirildi.

Rusya, Türkiye'de diplomatik temsilciliklerine uzak mesafede yaşayan  Rus seçmenleri için ise  9 Mart'ta Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 10 Mart'ta  Antalya'nın Alanya ve Kemer ilçelerinde, 10-11 Mart'ta Bursa'da, 12 Mart'ta  Eskişehir'de ve 14-15 Mart'ta İzmir'de sandık kuracak. Mersin'de de 3 Mart'ta  sandık açılmıştı.

Açıklamada, detaylı bilgilerin Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'nun ve  Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin www.cikrf.ru ile www.turkey.mid.ru internet  sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.

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