Türkiye'ye düşecekti, havada patlattılar !

Yolundan sapan Rus uydusunun Türkiye'ye düşecekken havada patlatıldığı ortaya çıktı. Rus Moskovski Komsomolets gazetesi, Sovyet savaş gazisi ve pilot Asadulla Nigmatullin’in hayatını anlatırken Sovyet dönemine ait bir uydu kazasına da değindi.

Gazetesinin iddiasına göre, Kosmos-3 adlı Sovyet uydusu iniş sırasında önceden belirlenen yoldan saptı. Gazete, “Kosmos-3 uydusu Türkiye’nin üzerine düşüyordu ve bu yüzden uyduyu havada patlattılar” iddiasında bulundu.Sputnik‘in Rus tarihi kaynaklarından yaptığı araştırmaya göre, Kosmos-3 uydusu bilimsel araştırmalar amacıyla 24 Nisan 1962’te Rusya’nın Astrahan bölgesindeki fırlatma rampası Kapustin Yar’dan fırlatılmıştı. Kazanın Ağustos 1963’te meydana geldiği öne sürülüyor.