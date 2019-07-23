Ünlü Rus aktivist ölü bulundu !

Rusya'nın öne gelen LGBT aktivistlerinden Yelena Grigoryeva, memleketi St. Petersburg'da çalıların arasında ölü bulundu.

41 yaşındaki Grigoryeva’nın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu ve boğulma emarelerinin gözlendiği ifade edildi.

Ölüm tehditleri aldığı belirtilen Grigoryeva, Rusya’da insan hakları konusunda kampanyalar yürütüyordu.

Arkadaşı Dinar İdrisov, Facebook mesajında, Grigoryeva’nın evinin yakınlarında vahşice öldürüldüğünü duyurdu.

İdrisov, Grigoryeva’nın şiddet kurbanı olduğunu ve ölüm tehditleri aldığını belirterek, polise şikâyetçi olduğunu ifade etti.