Vladimir Putin batık denizaltıyı inceledi

Putin, İkinci Dünya Savaşı’nda batan ‘Sch-308 Semga’ adlı denizaltıyı inceledi. Putin’in su altı aracıyla yaptığı inceleme, suyun 50 metre altında yaklaşık 1 saat kadar sürdü.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün çekilen fotoğrafları dünya basınında geniş yer buldu.

DALGIÇLAR EŞLİK ETTİ

Doğaya olan ilgisiyle bilinen Putin C-Explorer 3.11 tipi batiskafa binerek derin denize indi. Putin'e 50 metrelik dalış sırasında derin su dalgıçları eşlik etti.

DENİZALTININ GEÇMİŞİ

‘Sch-308 Semga’ denizaltı, Eylül 1942'de Baltık Denizi'ndeki Fin adası Uto bölgesinde görev aldı. Komutanı daha sonra düşmanın üç nakliye gemisinin imha edildiğini bildirdi. Bununla birlikte, Semga hasar gördü ve görevden geri dönmedi.