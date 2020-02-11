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  4. 11 Şubat 2020 12:55

Yanlış metroya binen yolcu korku dolu anları kamerada

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kişi sabah saatinde işe gitmek için binmesi gereken metro yerine birçok durağı es geçen ekspres metroya binince acil durum kilidini açıp metrodan dışarı atladı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kişi sabah saatinde işe gitmek için binmesi gereken metro yerine birçok durağı es geçen ekspres metroya binmesinin ardından metroda başka bir yolcu ile konuşurken durumu fark etti.

Sohbet ettiği kişiden yardım isteyen yolcu, çıkış kapısının üst kısmında bulunan platformu açarak buradaki acil durum kolunu açtı. Otomatik kapı kilidin açılmasıyla açılabilir hale gelince yanlış metroya binen kişi, kendi durağına geldiğinde aşağı atladı.

Yolcunun dışarı atlamasının ardından vagondaki diğer yolcu sağlık ekiplerini aradı. Yaşanan bu ilginç olayda metrodan atlayan yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı açıklandı.

 

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