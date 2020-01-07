Yarın Türkiye'ye gelecekti... Putin Esad'la görüştü !

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarınki Türkiye ziyareti öncesi Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.

Suriye temaslarıyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Vladimir Putin, havalimanından Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye grubunun karargâhına doğru yola çıktı, Şam’ın caddelerinden geçti" dedi.

"Karargahta Putin’i Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı" bilgisini veren Peskov, ekledi: "İki lider, askeri yetkililerin ülkenin çeşitli bölgelerindeki durumla ilgili raporlarını dinledi."

Daha sonra Rusya ve Suriye heyetleri arasında ikili görüşmelere geçildiğini aktaran Peskov, şöyle konuştu:

"Putin, Esad ile yaptığı görüşme sırasında, Suriye’nin devlet kimliğinin ve toprak bütünlüğünün geri kazanılması yolunda büyük bir mesafenin kat edildiğinin güvenle söylenebileceğini belirtti. Putin ayrıca yeniden tesis edilen barışçı yaşamın belirtilerinin Şam caddelerinde açıkça görülebildiğini dile getirdi."

Esad'ın Putin'e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Peskov, şunları söyledi: "Suriye Devlet Başkanı, Rusya’nın ve Rus askerlerin terörle mücadeleye ve Suriye’deki barışçı yaşamın yeniden tesisine yardımları için minnet duygularını ifade etti. Esad ayrıca Putin’in ve tüm Rus halkının Noel’ini içtenlikle kutladı."

Kremlin Sözcüsü, Putin’in Suriye programının devamında birkaç tesis ve üssü ziyaret etme planı olduğunu sözlerine ekledi.