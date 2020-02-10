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  4. 10 Şubat 2020 15:03

Yolcu uçağı karıştı ! Koltuğa yatırıp yumrukladılar

Ukrayna'ya ait yolcu uçağında alkollü bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan indirilmek istendi. Alkollü adam uçaktan inmeyince, yolcular tarafından darp edildi.

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Ukrayna’nın Lviv kentinden, başkent Kiev’e hareket etmek üzere kalkış için bekleyen SkyUp Havayolları’na ait yolcu uçağındaki alkollü bir yolcu, diğer yolcular tarafından darp edildi.

Yerel medya, alkollü adamın diğer yolcuları rahatsız ettiği için uçaktan indirilmek istendiğini; uçaktan inmeyi reddeden alkollü adamın, diğer yolcular tarafından darp edildiğini duyurdu.

Kimliği belirtilmeyen alkollü adamın arbede sırasında dişinin kırıldığı belirtilirken; güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kargaşa anları ise saniye saniye kameralarca kaydedildi.

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