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  4. 23 Ekim 2019 09:58

YPG çekilmezse ne olacak ? Rusya'dan flaş açıklama

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki 30 kilometrelik alandan çekilmemesi halinde Türk ordusu tarafından ''ezip geçileceğini'' söyledi.

YPG çekilmezse ne olacak ? Rusya'dan flaş açıklama
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Reuters’ın haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü, ABD’nin Kürtleri Türkiye sınırına yakın durmaya ve Türk ordusuyla savaşmaya teşvik ettiğini öne sürdü.

Rus haber ajanslarına konuşan Peskov, “ABD, Kürtlerin en yakın müttefiki olageldi. Ve şimdi onları terk ettiler, temelde onlara ihanet ettiler ve Kürtleri sınırda tutmayı tercih ediyorlar ve esasen onları Türklerle savaşmaya zorluyorlar” ifadelerini kullandı.

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