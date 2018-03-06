Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
İtalya kaynıyor ! Senegalli adamı vurunca...
İtalya kaynıyor ! Senegalli adamı vurunca...
TSK Twitter'dan Dujarric'in sözlerini paylaştı
TSK Twitter'dan Dujarric'in sözlerini paylaştı
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü
O ülkede korkutan deprem ! Beşik gibi sallandı
O ülkede korkutan deprem ! Beşik gibi sallandı
ABD'den Esad'a gözdağı: ''Vururuz'' mesajı
ABD'den Esad'a gözdağı: ''Vururuz'' mesajı
Faturalarda yeni dönem ! Artık kesilmeyecek
Faturalarda yeni dönem ! Artık kesilmeyecek
Rus uçağı Suriye'de düştü: Çok sayıda ölü var
Rus uçağı Suriye'de düştü: Çok sayıda ölü var
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 06 Mart 2018 20:25

''Zehirlenen'' Rus ajan için yeni hamle

Rusya, İngiltere'de bilinç kaybıyla bulunan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı hakkında İngiltere'den resmi açıklama istedi.

''Zehirlenen'' Rus ajan için yeni hamle
A+ A-

Rusya, İngiltere’de bilinç kaybıyla bulunan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı hakkında İngiltere’den resmi açıklama talebinde bulundu.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliğinden Rus haber ajansı TASS’a yapılan  açıklamada, Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş halde  bulunan eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yuliya hakkında İngiltere’den bilgi  istendiği belirtildi.

Rusya’ya, zehirlenen Skripal ve kızının durumu hakkında herhangi resmi  bir bilgi verilmediğine işaret edilen açıklamada, "Skripal ve kızı etrafında  yaşanan gelişmeler derin endişe uyandırıyor. İngiliz yetkililer ve emniyet  güçleri derhal duruma müdahale ederek Rusya’nın şeytan gibi göstermesine yönelik  girişimlerin önüne geçmelidirler." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İngiliz basınında yer alan iddialar nedeniyle Rus  istihbaratının Skripal ve kızının durumun sorumlusu olarak gösterilmesinin kabul  edilemez olduğu belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rus vatandaşı Skripal'ın  zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğunun kanıtlanması durumunda  İngiltere'nin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan çekilebileceğini açıkladı.

Skripal kimdir?

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006  yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet  başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10  Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer  aldı.

Skirpal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki  Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skirpal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz  dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de  ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Basındaki haberlerde Skirpal'in eşi ile oğlunun son birkaç yıl içinde  trafik kazalarında öldükleri belirtilerek, Rus ajanın da İngiliz polisine,  hayatından duyduğu endişeyle ilgili başvuruda bulunduğu iddia ediliyor.

kız , ingiltere , rusya , ajan , bilgi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM