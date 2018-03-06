''Zehirlenen'' Rus ajan için yeni hamle

Rusya, İngiltere’de bilinç kaybıyla bulunan eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı hakkında İngiltere’den resmi açıklama talebinde bulundu.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliğinden Rus haber ajansı TASS’a yapılan açıklamada, Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş halde bulunan eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yuliya hakkında İngiltere’den bilgi istendiği belirtildi.

Rusya’ya, zehirlenen Skripal ve kızının durumu hakkında herhangi resmi bir bilgi verilmediğine işaret edilen açıklamada, "Skripal ve kızı etrafında yaşanan gelişmeler derin endişe uyandırıyor. İngiliz yetkililer ve emniyet güçleri derhal duruma müdahale ederek Rusya’nın şeytan gibi göstermesine yönelik girişimlerin önüne geçmelidirler." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İngiliz basınında yer alan iddialar nedeniyle Rus istihbaratının Skripal ve kızının durumun sorumlusu olarak gösterilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rus vatandaşı Skripal'ın zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan çekilebileceğini açıkladı.

Skripal kimdir?

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skirpal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skirpal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Basındaki haberlerde Skirpal'in eşi ile oğlunun son birkaç yıl içinde trafik kazalarında öldükleri belirtilerek, Rus ajanın da İngiliz polisine, hayatından duyduğu endişeyle ilgili başvuruda bulunduğu iddia ediliyor.