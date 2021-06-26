Rusya'da aşı kıtlığı: Üç bölgede aşılama askıya alındı

Koronavirüs vaka sayılarının yükselişe geçtiği Rusya'da aşı kıtlığı başladı. Ülkede üç federal bölgede aşılama çalışmaları askıya alındı.

Corona virüs vakalarının her geçen gün arttığı Rusya’da, şimdi de aşı kıtlığı yaşanıyor.

Ülkedeki sağlık yetkilileri vaka sayılarının Ocak ayından bu yana en yüksek artışlarını kaydettiğini belirtirken, yaşanan aşı kıtlığı nedeniyle üç bölgede aşılama uygulamalarını askıya alındığı açıklandı.

Geçtiğimiz gün Ufa ve Habarovsk bölgelerinde yaşanan kıtlık nedeniyle aşı uygulamalarının askıya alındığı açıklanırken bugün de Udmurtya federal bölgesi aşılama işlemlerinin Pazartesi’ye kadar ertelendiğini duyurdu.

Ülkede artan Delta varyantının vaka sayılarını yükselttiği belirtilen Rusya’da başta başkent Moskova olmak üzere birçok bölgede aşı kıtlığının yaşanabileceği belirtildi.

KREMLİN: AŞI KITLIĞI SORUNU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇÖZÜLECEK

Kremlin yönetimi de aşı kıtlığı sorununun önümüzdeki günlerde çözüleceğini söylerken Başbakan Mihail Mişustin, Covid-19 hastalarının bakımı için 25 milyar ruble (346,8 milyon dolar) ek sağlık harcaması yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Mihail Murashko da geçtiğimiz gün, ülkede şimdiye kadar 144 milyonluk nüfusun 21 milyonunun en az bir doz aşı olduğunu söylerken, bugün yaptığı açıklamada, bu ayın sonuna kadar tek dozluk Sputnik Light aşısının 2,5 milyon dozunun dolaşıma gireceğini belirtti.

SON 7 AYIN EN YÜKSEK CAN KAYBI SAYISI

Rusya, geçtiğimiz gün üçte birinden fazlası başkent Moskova'da olmak üzere 21 bin 665 yeni Covid-19 vakası bildirirken, toplam vaka sayısı 5,5 milyona yükseldi.

Hükümet yetkilileri, ülkede son 24 saat içinde 619 kişinin Covid-19 bağlantılı nedenlerden hayatını kaybettiğini bunun da Aralık ayından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı olduğunu açıkladı.

Rusya'nın en büyük ikinci şehri olan St Petersburg ise, son 24 saat içinde corona virüs kaynaklı 107 can kaybı bildirirken, şehirde günlük can kaybı rekoru kırdı.