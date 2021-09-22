Rusya’da bir uçak radardan kayboldu

Rusya’da An-26 tipi bir uçağın Harabrovsk bölgesinde radarlardan kaybolduğu belirtildi. Uçakta altı kişinin olduğu sanılıyor.

Sputnik'in aktardığına göre; Rusya’nın acil durum servislerinden Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, An-26 tipi uçak ile Harabrovsk yakınlarında yaptığı bir teknik uçuş sırasında aniden irtibatın kesildiği, uçağın radarlardan da kaybolduğu belirtildi.

Uçakta altı mürettebat üyesi olduğu belirtiliyor.

Acil durum servislerinin yetkilileri ayrıca, kaybolan uçağın bulunması için mi-8 tipi bir helikopterin Harabrovsk Havaalanı’ndan havalandığını söyledi.

Sputnik