  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya'da ''bombalı scooter'' suikastı: Üst düzey komutan öldürüldü

Rusya'da ''bombalı scooter'' suikastı: Üst düzey komutan öldürüldü

Güncelleme:

Rusya'nın başkenti Moskova'da patlayıcı yüklü bir Scooter'ın infilak etmesi sonucu, Rusya'nın Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen bir patlamada, Rusya'nın Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı yaşamını yitirdi. Olay, Ryazansky Prospekt'te bir binanın girişinde meydana geldi.

Patlamanın, binanın girişine yakın bir yerde park halinde bulunan bir Scooter'a yerleştirilen patlayıcı düzenekle gerçekleştiği belirtiliyor. Patlayıcı düzeneğin, Korgeneral Kirillov'un binaya girmesiyle birlikte harekete geçtiği ve bu trajik olayın yaşanmasına neden olduğu bildirildi.

Korgeneral İgor Kirillov, Rus Silahlı Kuvvetleri içinde önemli bir pozisyonda bulunuyordu ve ülkenin radyasyon, kimyasal ve biyolojik tehditlerden korunma stratejilerinin başındaydı. Kirillov'un ölümü, Rusya'nın savunma alanında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

 Patlamanın ardından operasyonel ekipler olay yerinde incelemelere başladı ve güvenlik güçleri, saldırının arkasındaki kişileri bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. 

Etiketler İgor Kirillov bombalı saldırı scooter suikast saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi ''Şakir Paşa Ailesi''nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo birden verdi ''Şakir Paşa Ailesi''nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo birden verdi Trump’tan Suriye için dikkat çeken analiz: ''Bu işin arkasında Türkiye var'' Trump’tan Suriye için dikkat çeken analiz: ''Bu işin arkasında Türkiye var'' Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki zor anları Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki zor anları Kadın katili yakalandı: Annesini boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü Kadın katili yakalandı: Annesini boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerden kendisi için bu duayı istedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerden kendisi için bu duayı istedi! Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Mersin'de kömür sobası patladı: 5 yaralı Mersin'de kömür sobası patladı: 5 yaralı Uzman isim altın alacaklar için kritik tarihi açıkladı Uzman isim altın alacaklar için kritik tarihi açıkladı
Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi Bakan açıkladı: Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor Bakan açıkladı: Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor Özdağ’dan Bakan Fidan ve MİT Müsteşarı Kalın için dikkat çeken iddia Özdağ’dan Bakan Fidan ve MİT Müsteşarı Kalın için dikkat çeken iddia Botları kirli, yüreği temiz inşaat işçisi kamerada... Botları kirli, yüreği temiz inşaat işçisi kamerada... Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi, saha içi karıştı! Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi, saha içi karıştı! İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal kız öğrenci kararı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal kız öğrenci kararı Beşiktaş, eksi puanlı Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi! Beşiktaş, eksi puanlı Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi!