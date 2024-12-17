Rusya'da ''bombalı scooter'' suikastı: Üst düzey komutan öldürüldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da patlayıcı yüklü bir Scooter'ın infilak etmesi sonucu, Rusya'nın Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen bir patlamada, Rusya'nın Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı yaşamını yitirdi. Olay, Ryazansky Prospekt'te bir binanın girişinde meydana geldi.

Patlamanın, binanın girişine yakın bir yerde park halinde bulunan bir Scooter'a yerleştirilen patlayıcı düzenekle gerçekleştiği belirtiliyor. Patlayıcı düzeneğin, Korgeneral Kirillov'un binaya girmesiyle birlikte harekete geçtiği ve bu trajik olayın yaşanmasına neden olduğu bildirildi.

Korgeneral İgor Kirillov, Rus Silahlı Kuvvetleri içinde önemli bir pozisyonda bulunuyordu ve ülkenin radyasyon, kimyasal ve biyolojik tehditlerden korunma stratejilerinin başındaydı. Kirillov'un ölümü, Rusya'nın savunma alanında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Patlamanın ardından operasyonel ekipler olay yerinde incelemelere başladı ve güvenlik güçleri, saldırının arkasındaki kişileri bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.