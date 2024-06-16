Rusya'da DEAŞ şoku: Gardiyanları rehin aldılar
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Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinde DEAŞ'la bağlantılı mahkumlar, iki çalışanı rehin aldı. Saldırganlar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisinden (FSİN) yapılan açıklamada, "Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinin bir hücresinde şüpheliler, 2 çalışanı rehin aldı." ifadesine yer verildi.
Olay yerinde servis yetkililerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, rehinelerin serbest bırakılması için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.
Rostov İdaresinden yapılan açıklamada, gözaltı merkezinin bulunduğu bölgedeki bazı sokakların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Rehin alma eylemine katılanların, terör eylemine karışmakla ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmakla suçlandıkları, olaya 5'ten fazla şüphelinin karıştığı ifade edildi.
Etkisiz hale getirildiler
Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisinden (FSIN) yapılan açıklamada, Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinde rehin alınanların kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyon esnasında çalışanları rehin alan suçlular etkisiz hale getirildi. Rehin alınan çalışanlar yaralanmadan kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
AA
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