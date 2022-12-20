Rusya'da doğalgaz boru hattında patlama

Rusya’da Urengoy-Pomari-Ujgorod Doğal Gaz Boru Hattı'nda patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Rusya'da, Trans Sibirya Boru Hattı olarak da bilinen Urengoy-Pomari-Ujgorod Doğalgaz Boru Hattı'nın Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti sınırları içindeki bölümünde patlama meydana geldi. Rus gazını, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşıyan doğal gaz boru hatlarından biri olan Urengoy-Pomari-Ujgorod Doğalgaz Boru Hattı'ndaki patlamanın ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yetkililer bölgeye sevk edildi. Uzun süren çalışmalar sonucunda patlamanın şiddetiyle çıkan yangın kontrol altına alındı. Rus medyasının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, patlamada 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Alevler, yerleşim noktalarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Gaz akışı durduruldu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle boru hattının bir kısmının kapatıldığı ve gaz akışının onarımlar tamamlanana kadar durdurulduğu belirtildi.

Urengoy–Pomari–Ujgorod boru hattı hakkında

Urengoy–Pomari–Ujgorod boru hattı veya Trans Sibirya boru hattı, önce Sovyetler Birliği daha sonra ise Rusya'nın ana doğalgaz ihraç boru hattıdır. Boru hattının bir kısmı Ukrayna topraklarındadır.1982-1984 yılları arasında inşa edilen hattın tamamlanmasıyla Sibirya ile Avrupa arasındaki ilk kıtalararası doğal gaz iletimi mümkün olmuştur.

İHA