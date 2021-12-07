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Rusya’da eski asker devlet dairesine saldırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya’da eski asker devlet dairesine saldırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya’da bir devlet dairesine giden eski asker, maske tartışması sonrası silahıyla 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi de yaraladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyindeki Ryazansky kentinde Belediye ve Kamu Hizmetleri Merkezi’ne (MFC) giden, 45 yaşındaki eski Rus askeri Sergey Glazov, güvenlik görevlilerinin maske uyarılarına olumsuz cevap verince tartışmaya başladı.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 3 KİŞİYİ YARALADI
Tartışma üzerine Rus ordusundayken kullandığı silahını çıkararak etrafa ateş etmeye başlayan Glazov, bir memur ile güvenlik görevlisini öldürdü.

Olay yerinde bulunan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun da içlerinde bulunduğu 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Başka bir güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler rusya asker
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