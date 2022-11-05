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Rusya'da facia: 15 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da facia: 15 kişi hayatını kaybetti
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Rusya'da bir kafede çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kostroma kentinde yer alan bir kafede çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

RIA'da yer alan haberde gece saatlerinde başlayan yangının durdurulamadığı ifade edildi.

Haberde kafede yer alan 250 kişinin de tahliye edildiği bildirildi.

Etiketler rusya yangın
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