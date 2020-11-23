Rusya'da günlük vaka sayısı 25 binin üzerine çıktı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, günlük vaka sayısı ilk kez 25 binin üzerinde kaydedildi.

Gün içinde 25 bin 173 yeni vaka tespit edilirken, 361 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 2 kişi iyileşti. Başkent Moskova’da 6866, St. Petersburg’da 2926, Moskova bölgesinde 971 vaka görüldü.

Bugüne kadar hastalık nedeniyle 36 bin 540 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 611 bin 445 kişi iyileşti.





