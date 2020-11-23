Rusya'da günlük vaka sayısı 25 binin üzerine çıktı

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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, günlük vaka sayısı ilk kez 25 binin üzerinde kaydedildi.
Gün içinde 25 bin 173 yeni vaka tespit edilirken, 361 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 2 kişi iyileşti. Başkent Moskova’da 6866, St. Petersburg’da 2926, Moskova bölgesinde 971 vaka görüldü.
Bugüne kadar hastalık nedeniyle 36 bin 540 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 611 bin 445 kişi iyileşti.
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