Rusya'da günlük vaka sayısında rekor

Rusya'da, yeni korona virüsü vakalarından rekor kırıldı. Salgının başlangıcından bu yana, en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği Rusya'da son 24 saat içinde 12 bin 846 kişi enfekte oldu.

Sağlık yetkilileri, bir gün içibde 197 kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü duyurdu. Ülkede ölü sayısı 22 bin 454'e yükseldi, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 285 bin 84'e çıktı.