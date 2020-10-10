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  3. 10 Ekim 2020 11:27

Rusya'da günlük vaka sayısında rekor

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Rusya'da, salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Son bir gün içinde 12 bin 846 vaka tespit edildi, Covid-19 nedeniyle 197 kişi öldü.

Rusya'da günlük vaka sayısında rekor
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Rusya'da, yeni korona virüsü vakalarından rekor kırıldı. Salgının başlangıcından bu yana, en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği Rusya'da son 24 saat içinde 12 bin 846 kişi enfekte oldu.

Sağlık yetkilileri, bir gün içibde 197 kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü duyurdu. Ülkede ölü sayısı 22 bin 454'e yükseldi, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 285 bin 84'e çıktı. 

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