Rusya'da helikopter kazasında 17 kişi hayatını kaybetti
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Rusya'da dün gerçekleşen helikopter kazasında, enkazda bulunan 22 kişiden 17'sinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldığı belirtildi.
İlk belirlemelere göre helikopterin düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğu kaydedilen açıklamada, "17 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.
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