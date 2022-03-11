Rusya’da Instagram’a erişim yasaklandı

Ukrayna - Rusya savaşı devam ederken, Rusya’da sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli getirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olurken, Rusya'da Instagram'a erişimin yasaklandığı açıklandı.



Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya’da Instagram’a erişim engellenmiştir.” ifadesine yer verildi.

İZİN VERECEKLERİ BİLDİRİLMİŞTİ

Instagram’ın ana şirketi Meta’nın İletişim Direktörü Andy Stone, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti.