Rusya'da ''kırmızı'' protesto! Kadınlar tepki gösterdi

Dayanışma hareketi 44 yaşındaki Yulia Navalnaya'nın, eşinin bir ceza kolonisinde iki yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı sırada kırmızı bir bluz giymesinin ardından geldi. Barışçıl sosyal medya protestosu moda yazarı Katya Fedorova'nın kırmızı kazak giydiği bir fotoğrafını şu mesajla paylaşmasıyla başladı: Bugün, Yulia Navalnaya'ya ve aynı zamanda görüşlerini aktarmaktan korkmadığı için gözaltına alınan ve hüküm giyen herkese, karılarına, kocalarına, annelerine, babalarına, akrabalarına ve arkadaşlarına bir destek işareti olarak kırmızı giyiyorum. Sizinleyiz ve destek vermeye hazırız.

"ÜZÜLME, HER ŞEY YOLUNA GİRECEK"

The Moscow Times'a göre kullanıcılar o zamandan bu yana Navalni'nin gözaltına alınmadan önce karısına söylediği son söz olan "Üzülme, her şey yoluna girecek" hashtag'iyle kırmızı kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaştı. Geçen ay Rusya'ya dönerek zimmete para geçirme nedeniyle aldığı fakat ertelenen hapis cezasının koşullarını ihlal ettiği için gözaltına alınan Navalni'yi desteklemek için Rusya'nın dört bir yanında büyük kalabalıklar toplandı.

"EN BÜYÜK GÖSTERİLERDEN BİRİ"

2020 Ağustos'ta Navalni, ölümden döndüğü bir sinir gazı saldırısı nedeniyle Almanya'nın Berlin şehrinde tedavi görmüştü. Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zehirleme emrini vermekle suçlamış fakat Kremlin olayla bağlantılı olduklarını reddetmişti. Protestolar son yıllarda Rus hükümetine karşı düzenlenen en büyük gösterilerden biri. Yetkililer kitlesel gösterilerle başa çıkmakta zorlanırken, binlerce Navalni yanlısı protestocu tıka basa dolan gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

"SİZİ SİNDİRMELERİNE İZİN VERMEYİN"

Cezaevinden gönderilen ve avukatları tarafından Instagram hesabında paylaşılan bir mesajda Navalni, şu ifadeleri kullandı: Sizi sindirmelerine izin vermeyin. Bir güç ve gösteriş yanılmasına kanmayın. Onlar kendi zenginlikleri için kullandıkları güce yalnızca bizim korkularımızdan beslenerek tutunabilir. Bunun yerine, korkumuzla savaşarak vatanımızı küçük hırsız ve işgalci çetesinden kurtarabiliriz. Bunu da başaracağız. Bunu yapmak bizim görevimiz. Kendimiz ve gelecek nesiller için. Hakikat bizim tarafımızda. Özgür kalın.