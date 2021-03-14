Rusya'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev yandı

Rusya’nın Krasnodar kentinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Rusya’nın güneybatısındaki Krasnodar kentindeki bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Otobüs sürücüsü ve yolcular araçtan inerek kurtulurken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangının nedenini belirlemek için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.