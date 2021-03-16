  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya'da koronavirüs kararı! a ay daha uzatıldı

Rusya'da koronavirüs kararı! a ay daha uzatıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Rusya da yeni koronavirüs kararları açıklanıyor.

Merkezden yapılan açıklamada Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi koronavirüsün yayılmasını engellemek üzere Birleşik Krallık ile hava trafiğinin askıya alınma süresini uzatmaya karar verdi.

Nüfusun sağlığını güvence altına almak için kısıtlamalar 16 Nisan 2021 23.59'a kadar uzatıldı denildi.

Etiketler rusya korona koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan Andımız'dan neden rahatsız açıklasın''
Myanmar’da darbe cehennemi: Ölü sayısı 138’i geçti
Cumhur, Millet derken... Üçüncü bir ittifak mı geliyor ?
Kritik adım atılıyor! Artık hiçbiri marketlerde satılamayacak!
Trabzon'da ilk insanların yaşadığı mağarayı son insanlar talan etti!
İmamoğlu ve Yavaş'ın yetkileri kısıtlandı!
Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlar fena vuracak!
Genç kadın, 25 yaşında erkek olduğunu öğrendi!
İşte 48 ay taksitle alınabilecek otomobiller
Muhittin Böcek istifa mı edecek? Sessizliğini bozdu