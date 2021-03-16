Rusya'da koronavirüs kararı! a ay daha uzatıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Rusya da yeni koronavirüs kararları açıklanıyor.

Merkezden yapılan açıklamada Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi koronavirüsün yayılmasını engellemek üzere Birleşik Krallık ile hava trafiğinin askıya alınma süresini uzatmaya karar verdi.

Nüfusun sağlığını güvence altına almak için kısıtlamalar 16 Nisan 2021 23.59'a kadar uzatıldı denildi.