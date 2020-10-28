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  3. 28 Ekim 2020 13:23

Rusya'da koronavirüsten ölüm rekoru!

Rusya’da son 24 saatte 346 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının başlangıcından beri ilk kez gün içinde bu kadar fazla can kaybı yaşandı. Gün içinde kaydedilen vaka sayısı ise 16 bin 202 oldu.

Rusya'da koronavirüsten ölüm rekoru!
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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte hastalığa 346 kişi yenildi. Bir günde ilk kez bu kadar fazla kişi hastalık nedeniyle öldü. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 935 oldu.

Gün içinde kaydedilen vaka sayısı 16 bin 202 artarak 1 milyon 563 bin 976’ya çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 361 kişi daha iyileşti. Hastalığı atlatanların sayısı böylelikle 1 milyon 171 bin 301’e yükseldi.
 
 
 

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