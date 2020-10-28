Rusya'da koronavirüsten ölüm rekoru!

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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte hastalığa 346 kişi yenildi. Bir günde ilk kez bu kadar fazla kişi hastalık nedeniyle öldü. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 935 oldu.
Gün içinde kaydedilen vaka sayısı 16 bin 202 artarak 1 milyon 563 bin 976’ya çıktı.
Son 24 saatte 12 bin 361 kişi daha iyileşti. Hastalığı atlatanların sayısı böylelikle 1 milyon 171 bin 301’e yükseldi.
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