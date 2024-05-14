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Rusya'da Putin yeni hükümeti onayladı

Rusya'da Putin yeni hükümeti onayladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabineyi oluşturan bakan ve yetkililerin listesini onayladı.

Putin, kendisinin belirlediği bakanlar, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanları ile Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu yeni kabine üyelerini onaylayan kararnameyi imzaladı.

Mart ayında kazandığı seçimlerin ardından 7 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayan Putin, Mişustin'i başbakan adayı olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sunmuştu.

Duma milletvekilleri, başbakanlığa kabul ettikleri Mişustin'in yeni bakan listesini de onaylamıştı.

Putin, kendisinin belirlediği bakan, güvenlik ve istihbarat kurumları başkanlarını ise değerlendirmesi için Federasyon Konseyi'ne sunmuştu.

Konsey, Putin'in gönderdiği isimleri olumlu değerlendirmişti.

Etiketler Rusya putin hükümet
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