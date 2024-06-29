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Rusya'da yurtta korkunç yangın: 5 kişi öldü

Rusya'da yurtta korkunç yangın: 5 kişi öldü
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Rusya'nın Moskova bölgesinde bulunan bir yurtta yangın çıktı. Çıkan yangında, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'da 2 katlı bir yurtta feci bir yangın meydana geldi. 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Moskova bölgesinde yer alan Balaşiha şehrindeki 2 katlı bir yurtta yangın çıktığı bildirildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ! 

Binadan 2'si çocuk 8 kişinin tahliye edildiği, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

63 personel ve 23 ekipmanla yürütülen çalışmaların ardından yangının söndürüldüğü kaydedildi. Rus medyası, yurtta çoğunlukla yabancı göçmen işçilerin kaldığını aktardı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler Rusya yangın yurt
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