Rusya'da yurtta korkunç yangın: 5 kişi öldü
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Rusya'nın Moskova bölgesinde bulunan bir yurtta yangın çıktı. Çıkan yangında, 5 kişi yaşamını yitirdi.
Rusya'da 2 katlı bir yurtta feci bir yangın meydana geldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Moskova bölgesinde yer alan Balaşiha şehrindeki 2 katlı bir yurtta yangın çıktığı bildirildi.
5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ!
Binadan 2'si çocuk 8 kişinin tahliye edildiği, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
63 personel ve 23 ekipmanla yürütülen çalışmaların ardından yangının söndürüldüğü kaydedildi. Rus medyası, yurtta çoğunlukla yabancı göçmen işçilerin kaldığını aktardı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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