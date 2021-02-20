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  3. 20 Şubat 2021 13:24

Rusya'damahkeme, Navalny'nin hapis cezası onadı

Moskova Temyiz Mahkemesi, muhalif aktivist Aleksey Navalny'nin hapis cezasının onandığını açıkladı.

Rusya'damahkeme, Navalny'nin hapis cezası onadı
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Moskova Temyiz Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny'nin hapis cezasının onandığını duyurdu.
 
 

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