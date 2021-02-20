Rusya'damahkeme, Navalny'nin hapis cezası onadı

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Moskova Temyiz Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny'nin hapis cezasının onandığını duyurdu.
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