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Rusya'dan 87 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

Rusya'dan 87 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında eyalet başkanlarının da bulunduğu 87 Kanada vatandaşının daha yaptırım listesine dahil edildiğini duyurarak listedeki kişilere ülkeye giriş yasağı konulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından, Kanada ile çok kez gerilim yaşayan Rusya, yeni bir yaptırım kararı duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında eyalet başkanlarının da bulunduğu 87 Kanada vatandaşının yaptırım listesine dahil edildiği belirtilerek, "Rusya Federasyonu toprakları 87 Kanada vatandaşına daha kapatıldı. Bunların arasında il ve bölge başkanları, ordu görevlileri, Kiev neo-Nazi rejimine silah ve çeşitli teknolojiler sağlayan şirketlerin başkanları ile Bandera yanlısı aktivistler bulunmaktadır" denildi.

Öte yandan listede, savunma sanayi yetkilileri, Kanada Savunma Bakanlığı'ndan görevliler, siyasiler, gazeteciler, öğretim görevlileri ve avukatların da olduğu öğrenildi. Açıklamanın sonunda, Kanada'ya misilleme için çalışmaların sürdüğü ve "karşılıklılık" ilkesi doğrultusunda hareket edildiği belirtilirken, Rusya'nın şu ana kadar toplam 905 Kanada vatandaşını yaptırım listesine aldığı aktarıldı.

Etiketler rusya kanada
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