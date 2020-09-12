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  3. 12 Eylül 2020 16:24

Rusya'dan açıklama: Çarpışma ihtimali olabilir

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos bugün yaptığı açıklamada, en kaza dönen bir ABD uydusunun, Uluslararası Uzay İstasyonu’yla çarpışma riskinin olduğunu söyledi.

Rusya'dan açıklama: Çarpışma ihtimali olabilir
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Roscosmos, “14 Eylül 2020 Pazartesi, Moskova saatiyle 02.23'te, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 'uzay enkazı olarak adlandırılan’ BRICSat-2 uydusuna yaklaşması bekleniyor” açıklamasını yaptı. Olası bir çarpışma riskini değerlendiren uzmanlar, yörünge değiştirmek için yapılması planlanan manevranın, 14 Eylül 2020 Moskova saatiyle 00.00 ile 01.00 arasında öngörüldüğünü ifade etti.

Roscosmos, ABD Donanması tarafından işletilen deneysel bir iletişim uydusu olan BRICSat-2'nin 2019 yılında SpaceX'in Falcon Heavy roketi tarafından yörüngeye fırlatıldığını belirtti.

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