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Rusya'dan akılalmaz biyolojik savaşa hazırlık iddiası: Veba, şarbon, dizanteri izine rastlandı

Rusya'dan akılalmaz biyolojik savaşa hazırlık iddiası: Veba, şarbon, dizanteri izine rastlandı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova yönetiminden akıllara durgunluk veren bir iddia geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulunduğunu iddia etti. Söz konusu laboratuvarlarda "veba, şarbon, bruselloz, difteri, salmonelloz, dizanteri patojenleri izine rastlandığı" ileri sürüldü.

Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik programı konusunda açıklamalarda bulundu.

"30 BİYOLOJİK LABORATUVAR OLUŞTURULDU"
Pentagon'un eski Sovyetler Birliği coğrafyasında askeri biyolojik programlar yürüttüğünü belirten Kirillov, şunları söyledi:

"Ukrayna'da 30 biyolojik laboratuvarı içeren ağ oluşturuldu. Bunlar, bilimsel araştırma ve sıhhi epidemiyolojik olarak iki türdür. Askeri kuruma bağlı Black and Veatch şirketi, söz konusu projelerin uygulanması sürecinde yer alıyor."

VEBA, ŞARBON, DİZANTERİ PATOJENLERİNE RASTLANDI
Söz konusu laboratuvarın Ukrayna'nın Lviv, Harkiv ve Poltava kentlerinde bulunduğunu ve bunların imha edildiği bilgisini paylaşan Kirillov, burada "veba, şarbon, bruselloz, difteri, salmonelloz, dizanteri patojenleri izine rastlandığını" ileri sürdü.

Kirillov, Ukrayna'daki bu tür programların acilen imha edildiğini sözlerine ekledi. 

Etiketler rusya ukrayna biyolojik savaş
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